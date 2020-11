Coronavirus, 1.729 nuovi casi in Sicilia. Misilmeri è zona rossa

L’ordinanza regionale sarà in vigore da domani al 25 novembre

MISILMERI, 14 novembre – Il comune di Misilmeri diventerà zona rossa: è quanto stabilito dal governatore della Regione Nello Musumeci, che ha già siglato la relativa ordinanza. Il provvedimento prevede il divieto di tutti gli spostamenti, se non per comprovate ragioni, nonché la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e di tutti gli uffici pubblici.

L’ordinanza entrerà in vigore domani e, salvo ulteriori proroghe, verrà sospesa il 26 novembre. Secondo quanto dichiarato dal primo cittadino Rosario Rizzolo, Misilmeri conterebbe 364 casi di coronavirus accertati. Intanto a San Cipirello, durante lo screening svolto oggi in modalità drive-in, sono emersi 11 casi di positività al coronavirus su 358 test effettuati. I controlli sono stati operati dai medici dell’Usca di Partinico in Contrada Bassetto.

Nella nostra Isola sono stati registrati 1.729 casi di Covid-19 nelle ultime ventiquattro ore, a fronte di 9.274 tamponi processati: si tratta di un nuovo record di casi di contagio riscontrati in un solo giorno. Il numero degli attuali positivi è salito a 27.806 unità, mentre i casi registrati nella regione dall’inizio della pandemia sono in totale 40.110. Le vittime sono state 23, i dimessi guariti 186.

I ricoveri in degenza ordinaria sono 1.677 (+17) mentre 215 sono quelli in terapia intensiva (+5). La provincia di Palermo torna a contare più casi rispetto a tutte le altre, con 527 nuovi contagi. In Italia sono stati registrati 37.255 nuovi casi di Covid-19 e 544 decessi.