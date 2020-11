Coronavirus, 1.422 nuovi casi in Sicilia: oltre 600 i positivi individuati in modalità drive-in

Continuano gli screening di massa in varie città siciliane

PALERMO, 15 novembre – Sono 642 le persone positive al Covid-19 individuate ieri tramite i test rapidi, effettuati in modalità drive-in. Più di 40 le città coinvolte nello screening di massa, 27.573 i tamponi processati in totale nella giornata di ieri. La percentuale di positività sulle analisi effettuate, dunque, si attesta attorno al 2%.

Intanto è cresciuto il numero di cittadini positivi al Covid nel comune di Misilmeri, da oggi zona rossa: sono infatti 410 i casi accertati. A comunicarlo il sindaco Rosario Rizzolo con un post sulla sua pagina Facebook. L’amministrazione comunale misilmerese è in queste ore impegnata a fornire tutti i chiarimenti necessari per quanto riguarda la nuova ordinanza regionale, che coinvolgerà tutto il territorio comunale fino al 25 novembre.

Intanto sono 1.422 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia, a fronte di 7.416 tamponi processati.

Gli attuali positivi sono 28.807, tra cui 1.693 ricoverati in degenza ordinaria (+16) e 217 in terapia intensiva (+2). Per il resto dei pazienti è stato disposto l’obbligo di isolamento domiciliare. Il numero dei dimessi guariti nelle ultime ventiquattro ore si attesta a 385 unità, mentre 36 sono le vittime. In Italia oggi sono stati registrati 33.979 nuovi casi di coronavirus e 546 decessi.