Topi in via XVI Marzo, si lamentano i residenti

“Chiediamo un efficace e regolare intervento di derattizzazione”

MONREALE, 17 novembre – E’ allarme topi in via XVI Marzo, una traversa di via Venero, ubicata poco dopo l’edificio che i monrealesi conoscono come “La Maternità”. A lamentarsi sono i residenti, che hanno contattato la nostra redazione, sollevando il problema.

Lungo la strada, tra l’altro, insistono alcuni attività commerciali ed artigianali, i cui titolari, già in diverse circostanze, hanno dovuto fare i conti con questi sgraditi ospiti. Qualcuno, inoltre, si è trovato i topi in balcone, pur abitando al secondo piano. Un’ipotesi che non è affatto da scartare, considerata la capacità dei roditori di arrampicarsi attraverso i tubi di scarico.

“Non è la prima volta che accade – ci raccontano – e sinceramente siamo molto preoccupati, oltre stanchi di vedere corrosi i cavi delle macchine, che i topi aggrediscono con facilità. Chiediamo che il Comune intervenga al più presto con un’efficace opera di derattizzazione, ma chiediamo soprattutto che gli interventi avvengano con regolarità, per evitare, eventualmente, il ripetersi di episodi come quelli a cui abbiamo già più volte assistito”.