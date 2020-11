A breve torneremo a garantire il servizio di derattizzazione

L’assessore ai Servizi Ambientali, Totò Grippi rassicura la cittadinanza dopo le lamentele dei giorni scorsi

MONREALE, 18 novembre – “Non appena sarà terminata l’emergenza rifiuti che sta caratterizzando questi giorni per motivi non dipendenti dal comune, ci dedicheremo ad una nuova azione di derattizzazione sul territorio del centro abitato di Monreale e delle frazioni”.

Lo afferma l’assessore ai Servizi Ambientali del comune, Totò Grippi, che – in questo modo – intende tranquillizzare la cittadinanza, dopo le lamentele che alcuni cittadini residenti in via XVI marzo avevano sollevato attraverso le pagine del nostro giornale.

“Non abbiamo dimenticato il problema – dice ancora Grippi – ci mancherebbe. Abbiamo espletato il servizio di disinfestazione e derattizzazione da poco meno di un mese, certamente siamo pronti a rifarlo non appena riusciremo a sgombrare le vie cittadini dai rifiuti che momentaneamente sono presenti. Siamo sensibili alle esigenze dei cittadini e quanto prima torneremo a garantire il servizio”.