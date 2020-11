Rifiuti, cominciata stanotte l’operazione ''azzeramento''

Gli addetti al servizio di smaltimento al lavoro dalle 23 di ieri. Operazione ancora in corso. LE FOTO

MONREALE, 20 novembre – Un lavoro massacrante, che non è ancora terminato, cominciato ieri sera alle 23 e ancora in corso e che durerà fino a quando tutti i mezzi saranno nuovamente riempiti. A portarlo a termine gli operai addetti allo smaltimento rifiuti, dopo l’emergenza dei giorni scorsi.

Ieri, prima di dare avvio alle operazioni finalizzate a liberare le strade dagli enormi cumuli di spazzatura, i mezzi erano partiti alla volta della discarica Borranea di Trapani, dove è stato possibile depositare i rifiuti che erano stati precedentemente caricati sui camion.

Poi, nottetempo, il via all’operazione “azzeramento” soprattutto per ridare decoro ad una città che, per colpe non sue, lo aveva perso. Presente anche il sindaco Alberto Arcidiacono che ha fatto visita agli operai al bivio Fiore, congratulandosi con loro per il loro zelo e per la loro efficienza ed esprimendo anche sui social parole di apprezzamento

Tutti gli addetti, ai quali deve andare la gratitudine della cittadinanza, si sono impegnati con grande impegno e senso di responsabilità per ripulire Monreale. Probabile che, speriamo con ritmi meno incalzanti, le operazioni di pulizia delle strade, si protrarranno fino alla giornata di domani, considerato l’arretrato presente per strada, che aveva ormai superato abbondantemente i livelli di guardia.