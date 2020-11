San Martino delle Scale: parametri dell'acqua fuori norma al Villaggio Montano, vietato l’uso potabile

Il provvedimento valido da oggi fino alla risoluzione della problematica

MONREALE, 20 novembre – Dopo aver ricevuto una nota del Servizio Acquedotto trasmessa al sindaco Alberto Arcidiacono con la quale è stato comunicato che è stata riscontrata la non conformità dei parametri imposti per legge al Villaggio Montano di San Martino delle Scale, l’amministrazione in via cautelativa, ha deciso di vietare l’uso potabile dell’acqua in distribuzione nelle reti idriche comunali.

La verifica è stata effettuata dall’Asp di Palermo e ha imposto il provvedimento fino al rientro nei parametri consueti. L’ordinanza entra in vigore da oggi fino alla risoluzione della problematica. L’acqua si potrà utilizzare esclusivamente per usi igienico-sanitari. L’ordinanza é già stata trasmessa al Dirigente dell’Area VI, al Comando di Polizia Municipale ed all’ASP di Palermo e pubblicata all’Albo pretorio comunale nella sezione Amministrazione Trasparente.