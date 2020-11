Coronavirus, 1.249 nuovi casi in Sicilia. Circa 900 i positivi individuati in modalità drive-in

Il dato è stato rilevato su 7.712 tamponi processati

PALERMO, 23 novembre – Sono stati più di 59 mila i test rapidi effettuati nei vari spazi adibiti al monitoraggio in modalità drive-in, allestiti in varie cittadine siciliane. Il numero totale dei positivi al Covid rilevato da queste analisi si attesta a 905 unità, ed è il dato che rappresenta i tamponi risultati positivi sui quasi 60 mila effettuati negli ultimi quattro giorni.

Lo screening è stato attuato in maniera esemplare, in sinergia con i volontari della Protezione Civile, e il totale dei positivi si attesta dunque all’1,53% della popolazione esaminata. Oggi i controlli sono proseguiti e sono stati destinati in particolare alla popolazione scolastica (personale docente e scolastico, oltre agli studenti). È ormai possibile prenotarsi per essere sottoposti al tampone tramite il portale www.siciliacoronavirus.it.

Nelle ultime ventiquattro ore in Sicilia sono stati registrati 1.249 casi di Covid-19, a fronte di 7.712 tamponi processati. Le vittime sono state 41, mentre 457 persone sono state dichiarate guarite. Delle 37.913 persone attualmente positive al coronavirus, 1.847 sono ricoverate in degenza ordinaria (+9) e 243 in terapia intensiva (2 in più rispetto alla giornata precedente). Oggi in tutta Italia sono stati registrati 22.930 nuovi casi e 630 vittime.