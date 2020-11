Screening, 220 tamponi effettuati oggi, solo quattro le positività riscontrate

Venerdì seconda giornata, sempre col sistema drive-in

MONREALE, 24 novembre – Sono confortanti le notizie che arrivano a conclusione della giornata di screening allestita oggi in modalità drive-in, in collaborazione con l’Asp di Palermo. Su 220 tamponi effettuati col sistema rapido solo quattro sono risultati positivi.

La notizia, comunicata dal sindaco Alberto Arcidiacono, è ancora più confortante se si pensa che il risultato equivale ad una percentuale dell’1,8 per cento nel rapporto tra positività riscontrate e tamponi effettuati. Un dato, però, che non deve fare abbassare la guardia, ma – semmai – spingere ad un maggiore senso di responsabilità, nella consapevolezza che solo un atteggiamento responsabile e prudente, nel rispetto delle regole, può produrre i migliori risultati nella lotta di contrasto al virus.

La seconda giornata di screening, effettuata sempre col metodo drive in, si svolgerà venerdì prossimo 27 novembre, sempre con pre-filtraggio nell’area di piazzale Florio e poi tamponi presso l’ex mobilificio Mulè.