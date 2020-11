Via Regione Siciliana, rifiuti invadono la corsia. Cetto La Qualunque: ''Viabilità compromessa? Installeremo semaforo mobile''

L’operazione “azzeramento” viene vanificata dall’inciviltà, noi alleggiriamo il clima con un pizzico di satira

MONREALE, 24 novembre - Sempre più critica la situazione riguardante l’invasione dei rifiuti conferiti irregolarmente nel territorio monrealese, momentaneamente orfano - insieme ad altri comuni - del servizio di raccolta a seguito della chiusura della piattaforma di Alcamo, sprovvista della valutazione di impatto ambientale.

Nella giornata di ieri, attraverso un nostro articolo, ci siamo fatti portavoce di diverse lamentele pervenute alla redazione di Monreale News, condannando la cattiva condotta di diversi sporcaccioni i quali godono di una becera vocazione legata al conferimento irregolare dei rifiuti. La situazione, oggi, risulta essere ancora più critica e purtroppo, al momento, siamo tutti chiamati a rispondere al senso civico nell’attesa che la questione venga risolta. D’altronde, come già esplicitato in precedenza, nessuna colpa puó essere attribuita alle amministrazioni, in quanto nessun sindaco è provvisto di bacchetta magica e quindi incapace di compiere miracoli, salvo esprimere attraverso la satira, soluzioni degne di una classe politica di memoria cinefila, della serie: “Ci sono topi nelle strade? Bene, allora metteremo i gatti”. Non Cetto, ma stavolta forse meglio dire, Getto La Qualunque.