Monreale, neutralizzata la curiosità dei ''terracavisti'': buche tappate nelle vie Caltanissetta e Siracusa

Dopo la nostra segnalazione, eseguito un primo intervento di messa in sicurezza stradale

MONREALE, 25 novembre – Circa 2 settimane fa avevamo, in modo del tutto ironico, sollevato la questione riguardante la criticità delle due buche registrate lungo le vie Caltanissetta e Siracusa, arterie particolarmente trafficate che mettono in relazione il centro urbano con la via Biagio Giordano, sede di diversi servizi.

È vero, nel precedente articolo ci siamo espressi attraverso dei toni sarcastici, ma un pizzico d’umorismo – quanto basta – non guasta mai e, se i risultati sono questi, saremo lieti di farne, di questa dottrina, il nostro ingrediente principale. Tuttavia, per onestà intellettuale, riteniamo opportuno riferire che, a seguito della nostra segnalazione, l’attenta amministrazione comunale ha tempestivamente dato l’ordine di eseguire un primo intervento di ripristino stradale, riempiendo le buche con l’asfalto per colmare le rispettive profondità. Una qualità di intervento discutibile ma, seppur fatto un po’ a “genitale di veltro” – perdonerete il francesismo – risulta comunque apprezzabile, scongiurando di fatto possibili sinistri, evitando frattanto un esodo di terracavisti incuriositi presso la cittadina normanna.