Covid, si è spento Salvino Mirto

È stata una figura di grande rilievo nella vita politica monrealese degli ultimi decenni

MONREALE, 25 novembre – Si è spento oggi al covid center di Partinico, dove era ricoverato da qualche giorni, Salvino Mirto, sindacalista in pensione, figura storica della sinistra monrealese. Le sue condizioni si erano aggravate nei giorni scorsi fino ad oggi, quando il suo fisico non ce l’ha fatta.

Salvino Mirto non soffriva di altre patologie, purtroppo, però, il virus lo ha aggredito, causandogli dei grossi problemi respiratori, tanto che i medici ne avevano disposto il ricovero nella struttura partinicese.

Per lunghissimi anni ha lavorato presso il patronato in corso Calatafimi ed anche adesso collaborava nella stessa attività con il figlio Davide, attuale consigliere comunale. Per decenni ha costituito una figura di grande rilievo nella sinistra monrealese e più in generale nella vita politica della cittadina. Per diversi mandati, infatti, è stato consigliere comunale nella fila del Partito Comunista, dei Democratici di sinistra ed infine nel Partito Democratico. In aula consiliare per molto tempo ha svolto il ruolo di capogruppo.

Alla famiglia Mirto le più sentite condoglianze da parte di tutto lo staff di MonrealeNews.