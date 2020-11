Monreale, c’è un’altra vittima del Coronavirus: è Andrea Di Verde

80 anni, da dieci giorni era ricoverato all’ospedale Civico di Palermo

MONREALE, 25 novembre – C’è un’altra vittima del Covid a Monreale. Ieri sera, infatti, si è spento nel reparto di pneumologia covid dell’ospedale Civico di Palermo, dove era ricoverato, Andrea Di Verde, 80 anni compiuti da poco, ex ragioniere del pastificio Ferrara.

Le sue condizioni erano precarie già da una decina di giorni, tanto che nel nosocomio palermitano, i medici erano stati costretti a ventilarlo artificialmente, date le sue difficoltà respiratorie. Ieri sera, intorno alle 21, la crisi che gli è stata fatale.

Sposato con Enza Schirò, per tanti anni colonna portante della segreteria della scuola Veneziano e fratello di Bina Di Verde, ex preside della scuola Guglielmo, Andrea Di Verde era una persona conosciuta e molto stimata a Monreale, soprattutto per la sua mitezza, sempre pronta a mettere una parola buona con tutti. Legatissimo alla famiglia, fino all’ultimo è stato un importante punto di riferimento per questa, dedicandosi a tutte le sue incombenze quotidiane. Lascia la moglie, tre figli: Gioacchino, Maria Rosa e Francesco e quattro adorati nipoti.

Alla famiglia Di Verde le condoglianze più sentite da tutto lo staff di MonrealeNews.