Via Regione Siciliana, ''operazione azzeramento 2.0'': corsia liberata dai rifiuti

Le operazioni, iniziate stamane, hanno previsto il ripristino di altri punti critici dell ’ arteria

MONREALE, 25 novembre – Nei giorni precedenti abbiamo attentamente monitorato la vicenda di un tratto di via Regione Siciliana, ospitante uno dei cassonetti deputati al conferimento dei rifiuti e sommerso da numerosi sacchi invadenti frattanto una discreta porzione di corsia, a seguito del mancato servizio dovuto alla chiusura momentanea della piattaforma di Alcamo.

Il punto in questione – secondo quanto confermato da diversi residenti – era stato escluso dalle prime operazioni di azzeramento, registrando tuttavia un continuo e notevole conferimento dei rifiuti, fino a rendere parzialmente la carreggiata – in direzione Monreale – impercorribile, tanto da obbligare i viaggiatori ad occupare la corsia opposta per bypassare l’ostacolo. Già dalle ore 7 di questa mattina, però, gli operatori ecologi avviavano una ulteriore operazione di raccolta nella medesima arteria, coinvolgendo pertanto il tratto in questione, oggetto anch’esso di ripristino straordinario. L’emergenza rifiuti, al momento, resta ancora in stanby e per tale motivo è nostro dovere osservare un atteggiamento responsabile contingentando, ai limiti del possibile, il conferimento dei rifiuti, invitando frattanto l’amministrazione comunale ad una maggiore solerzia.