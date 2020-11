Coronavirus, si è spento Salvatore Lo Coco. E' la terza vittima in un giorno

Non ce l'ha fatta il 76enne monrealese ricoverato da due settimane nel reparto rianimazione dell'ospedale Cervello

MONREALE, 25 novembre – Ha cessato di lottare il cuore di Salvatore Lo Coco, 76enne monrealese che intorno alle ore 20 di oggi si è spento nel reparto rianimazione dell'Ospedale Cervello, dove era ricoverato in gravi condizioni da più di due settimane.

Nulla ha potuto il personale medico quando le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate e il cuore ha cessato di battere. Salvatore Lo Coco, risultato positivo al tampone effettuatogli non appena sopraggiunto al pronto soccorso, ha riscontrato una polmonite bilaterale acuta che ha indotto i medici al coma farmacologico per meglio espletare le cure necessarie a ridurre l'infezione. Uomo stimato, conosciuto e amato a Monreale, ha lavorato per 40 anni come infermiere, rivestiva ancora il doppio incarico di consigliere d'amministrazione alla Samot, associazione d'assistenza ai malati terminali, e di presidente dell'Avamot, ramo associativo di volontariato domicialiare per le cure palliative e assistenza psicologica a malati.

Lascia la moglie Domenica, i tre figli Rita, Maria Grazia e Diego, e i sei nipoti Silvio, Gabriele, Sara, Matteo, Salvatore e Marco.

Dalla redazione di Monreale News le più sentite condoglianze alla famiglia Lo Coco