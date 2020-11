L’ultimo saluto a Salvino Mirto, anche l’amministrazione si è unita

Il feretro è stato portato davanti al Palazzo di Città

MONREALE, 26 novembre – Oggi, giorno delle esequie di Salvino Mirto, ex capogruppo consiliare del Partito Democratico e figura storica della sinistra monrealese, l’amministrazione comunale ha voluto rendergli l’estremo saluto.

Il feretro, all’interno dell’auto dell’impresa funebre, è arrivato in piazza Vittorio Emanuele, davanti al Palazzo di Città, dove ad attenderlo c’era il sindaco, Alberto Arcidiacono, i componenti della sua giunta e numerosi consiglieri comunali. “Dietro ogni ammonimento si celava spesso un consiglio – ha detto Arcidiacono – . Quando ricoprivo il ruolo di Presidente del Consiglio spesso ho avuto la possibilità di confrontarmi con lui, allora consigliere e capogruppo del PD, cercando di rubare quel mestiere che lui faceva con grande passione. Ogni nostra conversazione finiva con un sorriso, oggi lo stato d’animo è differente. Ho chiesto alla famiglia di poterlo aspettare a Palazzo di città insieme alla giunta, al presidente del consiglio e ai consiglieri. Lì, in quel luogo a lui molto caro, ho avuto la possibilità di ringraziarlo per quanto mi ha donato”.

Le esequie religiose, si sono svolte nel sagrato della chiesa di Santa Teresa, dove la salma è stata benedetta dal parroco, don Innocenzo Bellante. Il breve saluto, pur abbastanza partecipato, si è svolto nel rispetto della normativa anti-covid che impone il necessario distanziamento e l’assenza di assembramenti.