Coronavirus, oltre 1.700 casi in Sicilia. Di nuovo in aumento il tasso di positività

Coronavirus, oltre 1.700 casi in Sicilia. Di nuovo in aumento il tasso di positività

Si attesta al 15,37% il rapporto tra tamponi effettuati e positività individuate

PALERMO, 26 novembre – Dopo qualche giorno di stabilità, torna di nuovo alto il numero dei nuovi contagi e il tasso di positività supera quello medio nazionale. In Sicilia, infatti, sono 1.768 i nuovi casi di Covid-19 registrati. Anche il numero delle vittime, che si attesta a 49 unità, risulta in aumento.

Il tasso di positività nella regione si attesta al 15,37% e supera quello medio nazionale (che risulta al 12,46%. Sale dunque anche il numero degli attuali positivi (38.508 in totale), mentre i tamponi processati sono stati 11.500. Conforta il dato sui dimessi guariti (1.531 oggi), così come quello dei ricoveri in degenza ordinaria (attualmente 1.798, 26 in meno rispetto al giorno precedente). I pazienti di terapia intensiva sono invece 253, con un incremento di 3 unità. In Italia nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 29.003 nuovi casi di coronavirus e 822 decessi.