I rifiuti saranno conferiti a Trapani, Monreale verso la fine dell’emergenza

Nell’impianto di Borranea potranno andare 20 tonnellate al giorno

MONREALE, 27 novembre – Il problema dell’emergenza rifiuti che si era verificato nei giorni scorsi va verso la risoluzione. Da oggi, infatti, il comune di Monreale potrà conferire i suoi rifiuti nella discarica di contrada Borranea a Trapani. Lo rende noto il sindaco Alberto Arcidiacono.

Ciò è stato possibile grazie al decreto di autorizzazione emesso dal dipartimento regionale Acqua e Rifiuti della Regione Siciliana grazie al quale nell’impianto trapanese potranno essere conferite 20 tonnellate giornaliere.

Arcidiacono ha rivolto un ringraziamento ai vertici del dipartimento di viale Campania che hanno consentito all’amministrazione comunale di risolvere l’emergenza che in questi giorni aveva causato disagi alla cittadinanza per i cumuli di rifiuti che si erano accatastati in diverse zone del territorio a causa della chiusura delle discariche.

L’utilizzo dell’impianto di trattamento di Trapani gestito dalla società Trapani Servizi SpA – afferma il sindaco – consentirà al comune di Monreale di migliorare il servizio di raccolta e di uscire pian piano dall’emergenza, grazie anche all’impegno degli operatori che con grande senso di responsabilità lavoreranno per rimuovere i rifiuti che si sono accumulati in questi giorni”.