Coronavirus, 1.189 nuovi casi in Sicilia. Da domani l’Isola torna zona gialla

PALERMO, 28 novembre – Sono 1.189 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia, su 8.777 tamponi effettuati. Il numero degli attuali positivi è salito a 39.882 unità, mentre nelle ultime ventiquattro ore sono stati riscontrati 43 decessi (-6 rispetto a ieri).

I dimessi guariti sono stati 347; risulta in calo il numero dei ricoverati in degenza ordinaria (-23, 1.766 in totale) e dei pazienti dei reparti di terapia intensiva (-3 oggi, 247 complessivamente). Anche oggi le province con più casi di positività riscontrati sono state Palermo (+414) e Catania (+315).

Da domani la nostra Isola torna a essere ufficialmente zona gialla, quindi bar e ristoranti potranno rimanere aperti fino alle 18. Potrebbe esserci più libertà anche per negozi e supermercati, che potrebbero aprire anche la domenica, con l’eccezione dei centri commerciali: il governatore Nello Musumeci potrebbe firmare tale ordinanza nelle prossime ore. Intanto, in tutta Italia risulta leggermente in discesa la curva epidemiologica: sono stati 26.323 i nuovi casi di coronavirus riscontrati, 686 le vittime.