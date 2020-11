Covid, si è spento Pippo Croce

E’ stato una figura di grande rilievo del mondo culturale monrealese. Aveva 82 anni

MONREALE, 30 novembre – Si è spento all’età di 82 anni, a causa di un’infezione dovuta al coronavirus, Pippo Croce, figura di rilievo della mondo culturale monrealese, fervente amante della storia e della cultura della cittadina normanna.

Ne dà notizia don Giovanni Vitale, direttore dell’archivio storico diocesano, luogo particolarmente caro e spesso frequentato da Croce, vero e proprio consulente dell’istituzione, in virtù soprattutto delle sue grandissime conoscenze di numerosi particolari della Chiesa monrealese e della sua storia.

“Era sempre una bellezza ascoltarlo e attingere a tutti gli aneddoti e i racconti sulla nostra Chiesa diocesana e in particolare sulla nostra città di Monreale – dice don Giovanni – . Ci ha arricchito sui vari avvenimenti religiosi e politici, sulla vita degli arcivescovi e sacerdoti che hai conosciuto, sulle tradizioni della pietà popolare. Sempre pieno di entusiasmo, sempre brillante, sempre innamorato della Chiesa, della sua trascorsa esperienza di Gioventù Francescana al Convento della Madonna delle Grazie di Monreale, da tutti conosciuta come Casa Santa”.

La figura di Pippo Croce è ricordata pure da Piero Capizzi, ex sindaco e suo amico personale: “Va via una figura di grande spessore per la nostra città, un uomo che ha dato tanto alla cultura monrealese, dotato di un grandissimo bagaglio umano, prima ancora che culturale”.

Alla famiglia Croce le condoglianze più sentite da tutto lo staff di Monreale News.