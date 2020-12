Covid, si è spento Giovanni Campanella

Era ricoverato dal 25 ottobre. Aveva 90 anni

MONREALE, 5 dicembre – Ieri , 4 dicembre, ci ha lasciato all’età di 90 anni Giovanni Campanella, fratello di Rocco, dopo 40 giorni di malattia. Era stato ricoverato il 25 ottobre, per grave ictus ischemico, nel reparto di neurologia dell’ospedale “Villa Sofia” dove purtroppo ha contratto il coronavirus.

Per questo motivo era stato quindi trasferito al reparto covid dell’ospedale Cervello, dove è morto. Uomo impegnato nel lavoro per sé, per la famiglia, per la società. Artista della pietra, amante della campagna dove in una striscia in legno ha scritto “chi ama la campagna ama la vita”. Da giovane, assieme a Roberto Oddo e ad altri volontari, nell’antico ospedale “Santa Caterina” di Monreale soleva portare conforto e sostegno ai vecchietti e ai malati. Generoso nel sostenere la missione “Madre Teresa” in Tanzania e la missione in Congo di padre Laudani secondo l’insegnamento di Cristo che diceva “Tutto quello che avete fatto ad uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”.

Alla famiglia Campanella le condoglianze più sentite da tutto lo staff di MonrealeNews.