Si è spenta la professoressa Agnese Messina, per quasi 40 anni insegnante di lettere

La sua carriera tra la scuola Veneziano e la Guglielmo. Aveva 93 anni

MONREALE, 6 dicembre – Lutto nel mondo della scuola monrealese. Si è spenta stamattina, all’età di 93 anni, la professoressa Agnese Messina, insegante di lettere dai cui banchi sono passate diverse generazioni di studenti.

Agnese Messina è stata una vera e propria istituzione per la scuola monrealese, nella quale ha insegnato per quasi quarant’anni, formando i giovani che si sono alternati nelle sue classi alla cultura umanistica della quale era grande sostenitrice, facendosi apprezzare per le sue doti umane, oltre che per la sua preparazione.

Ha insegnato lettere negli anni ‘60 presso la scuola media Antonio Veneziano, nella sezione distaccata di San Martino delle scale. Dal ‘75 fino alla pensione, quindi, avvenuta nel ‘94 , ha svolto la sua professione presso la scuola media Guglielmo II. Avrebbe compiuto 94 anni il 7 marzo prossimo.

I funerali si terranno domani, lunedì 7 dicembre, alle ore 12 presso la chiesa di San Castrense, a Monreale.

Ai familiari della professoressa Messina le condoglianze più sentite da tutto lo staff di Monreale News.