Extra Cashback di Natale, istruzioni per l’utilizzo

Possibile il 10% di rimborso su un minimo di 10 acquisti fino ad un massimo di 150 euro. Al via da domani fino al 31 dicembre

MONREALE, 7 dicembre - Con la presentazione del nuovo Dpcm di Natale è stato annunciato dal premier, Giuseppe Conte, l’avvio dell’extra cashback, fase sperimentale del più ampio progetto cashback che partirà invece dall’1 gennaio 2021.

La sperimentazione in occasione del Natale sarà attiva dall’8 al 31 dicembre e darà l’opportunità con almeno dieci acquisti mediante carte di credito, carte di debito o prepagate di avere il 10% di rimborso fino ad un massimo di 150 euro che verranno accreditati ai beneficiari a febbraio 2021.

A fronte dei dieci acquisti come base minima per avere accesso all’iniziativa non è previsto un limite minimo di spesa, ma vi rientrano i pagamenti di qualsiasi entità effettuati. Non ci sono inoltre limitazioni merceologiche in relazione agli acquisti per i quali verranno conteggiati tutti quelli effettuati nei punti vendita fisici, compresi quelli verso artigiani o professionisti, a condizione che siano dotati di strumenti elettronici, come Pos, per consentire la partecipazione all’iniziativa.

Per partecipare al programma occorre avere un’età non inferiore ai 18 anni e risiedere in Italia. Non sarà uno strumento a solo utilizzo dei singoli, infatti, all’interno di ogni famiglia, tutti i componenti maggiorenni possono aderire ed i singoli rimborsi possono essere cumulati.

L’operazione preliminare consiste nella registrazione al programma Cashback attraverso due modalità, ovvero l’utilizzo del proprio SPID (identità digitale) o della propria carta di identità elettronica abbinata al Pin ottenuto al momento del rilascio. Attraverso questi dati sarà infatti possibile accedere all’app IO dopo averla scaricata ed installata sul proprio tablet o smartphone.

In alternativa ci si può registrare all’iniziativa tramite la propria banca, l’ufficio postale o gli altri soggetti che rilasciano carte e app di pagamento consultando l’elenco degli enti aderenti direttamente sul sito governativo del programma. In fase di registrazione occorrerà tenere a portata di mano gli estremi identificativi di una o più carte di credito, carte di debito o prepagate; il codice IBAN su cui si intende ricevere i rimborsi.

Dopo la registrazione si potrà iniziare ad effettuare gli acquisti esclusivamente attraverso gli strumenti di pagamento elettronici registrati sulla piattaforma. Sul versante acquisti non ci sono particolari restrizioni ma sono consentiti tutti gli acquisti in negozi, bar, ristoranti, supermercati, grande distribuzione o per artigiani e professionisti.

Sono esclusi dal programma gli acquisti effettuati on line; gli acquisti dettati da necessità professionali; le operazioni eseguite tramite sportelli ATM; le operazioni relative a pagamenti ricorrenti con addebito su conto o carte; i bonifici per addebiti diretti su conto corrente.