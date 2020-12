Festività natalizie, torna l'antica tradizione dei ciaramiddari

Ieri sera apprezzata esibizione nella chiesa di San Francesco

MONREALE, 8 dicembre – Con l’approssimarsi delle festività natalizie, iniziate ufficialmente ieri nel giorno della vigilia dell’Immacolata, torna l’antica tradizione delle ciaramelle, da secoli, ormai una delle peculiarità della cultura monrealese.

A Monreale, giova ricordarlo, esiste una delle più antiche scuole di questa antica tradizione, portata avanti da alcuni amatori di questa affascinante disciplina, che in diverse occasioni hanno partecipato a numerosi raduni, anche a carattere internazionale.

La tradizione non è venuta meno neanche quest’anno, pur in un periodo di pandemia come quello che stiamo vivendo. Ieri sera, nel corso della tradizionale cerimonia di consegna simbolica delle chiavi della città all’Immacolata, avvenuta come da tradizione nella chiesa di San Francesco, i ciariamiddari i monrealesi hanno allietato la serata con le loro antiche melodie natalizie. L’esibizione, nel rispetto della normativa anti-covid, è stata tenuta dalla famiglia Modica, composta da Salvatore, dal figlio Emanuele e dal piccolo Salvo. Le suonate proseguiranno davanti le cappelle votive addobbate con rami di arance amare e mortella: una tradizione che i proprietari delle cappelle mantengono con grande devozione.