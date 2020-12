Consiglio comunale, convocata la seduta per giovedì 17

In cima alla lista di discussione la copertura dei debiti fuori bilancio

MONREALE, 9 dicembre – Si riunirà alle 17.30 del prossimo 17 dicembre il Consiglio comunale normanno. Questa la disposizione dell'atto alla firma del presidente del consiglio cittadino Marco Intravaia, pubblicato oggi nell'albo pretorio.

Sul piatto della discussione - come chiaramente leggibile dall'ordine del giorno in allegato all'atto - focalizzazione massima avrà la copertura dei debiti fuori bilancio. Tra gli ultimi punti all'ordine del giorno figurano invece le varie ratifiche alle deliberazioni di Giunta aventi per oggetto la variazione alla gestione provvisoria del bilancio 2020 e la variazione al bilancio per il ricovero di donne e minori in difficoltà.