Coronavirus, 753 nuovi casi in Sicilia. 34 le vittime. All’Ismett trapianto di fegato tra contagiati

Coronavirus, 753 nuovi casi in Sicilia. 34 le vittime. All’Ismett trapianto di fegato tra contagiati

I tamponi processati sono stati 7.013

PALERMO, 9 dicembre – Mentre nelle ultime ventiquattro ore la nostra Isola registra 753 nuovi casi di positività al Covid-19, all’Ismett di Palermo per la prima volta è stato portato a compimento un trapianto di fegato in circostanze eccezionali. Sia il donatore che la persona ricevente, infatti, hanno contratto il coronavirus.

L’operazione è stata possibile anche grazie al lavoro sinergico che il nosocomio palermitano ha fatto insieme all’ospedale San Marco di Catania. L’organo è stato donato da una paziente deceduta per complicanze legate al coronavirus, dopo che i familiari hanno dato l’autorizzazione, mentre la ricevente è stata dichiarata guarita un mese prima di affrontare l’intervento.

I 753 nuovi casi riscontrati oggi sono emersi a fronte di 7.013 tamponi effettuati, mentre si attesta a 34 unità il numero delle vittime. 1.627 persone sono definitivamente guarite dall’infenzione e dunque gli attuali positivi sono 38.647. Il numero dei ricoverati in degenza ordinaria si attesta a 1.572, 198 sono invece i pazienti in terapia intensiva. In tutta Italia sono stati registrati 12.756 nuovi casi di Covid-19 e 499 decessi.