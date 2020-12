Covid, si è spento Salvatore Lo Presti

Lo ha stroncato una crisi respiratoria. Aveva compiuto da poco 92 anni

MONREALE, 10 dicembre – Un altro lutto raggiunge la comunità monrealese, a causa del Covid. Si è spento, infatti, ieri mattina, all’età di 92 anni, Salvatore Lo Presti, per tantissimi anni commerciante di indumenti.

L’anziano era ospite di una casa famiglia a Monreale e negli ultimi giorni le sue condizioni di salute si erano aggravate a causa di problemi respiratori, tanto che i familiari avevano deciso di traportarlo al Pronto Soccorso dell’ospedale Ingrassia di Palermo, dove era stata accertata la sua positività al Coronavirus. Da lì, quindi, era stato smistato al reparto Covid dell’ospedale Cervello, dove il suo cuore, nonostante la tempra forte, ha cessato di battere ieri.

Salvatore Lo Presti era uomo stimato e molto conosciuto per via del suo lavoro, che negli ultimi anni aveva proseguito pure da ambulante in largo Canale. Chi lo ha conosciuto lo descrive come persona sensibile e di buon carattere, ben voluto da tutti.

L’estremo saluto gli sarà dato domattina alle ore 11 sul sagrato della chiesa di Santa Teresa, dove la salma verrà benedetta nel rispetto della normativa anti-covid.

Alla famiglia Lo Presti le condoglianze più sentite da tutto lo staff di MonrealeNews.