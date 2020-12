Coronavirus, 1.059 nuovi casi in Sicilia. Spostamenti consentiti durante le festività?

Le direttive contenute nel dpcm del 4 dicembre potrebbero cambiare

PALERMO, 10 dicembre – Cambiamenti all’orizzonte per quanto riguarda le festività: nei giorni del 25 e del 26 dicembre, nonché l’1 gennaio, gli spostamenti tra comuni potrebbero essere consentiti.

A tal proposito, il Governo risulta diviso: mentre il ministro della Salute Roberto Speranza risulterebbe contrario, Di Maio e Bellanova hanno considerato il divieto imposto dall’ultimo decreto troppo eccessivo e quindi sarebbero favorevoli a un eventuale rallentamento delle restrizioni.

Intanto sono 1.059 i casi di Covid-19 registrati oggi in Sicilia, su 9.526 tamponi processati. Fa ben sperare il dato riguardante i dimessi guariti, che si attesta a 2.705 unità. Le vittime, invece, sono state 32. Le persone attualmente positive sono 36.969, mentre risultano in calo sia i ricoveri in degenza ordinaria (1.539 in totale, 33 in meno oggi) che in terapia intensiva (-1 nelle ultime ventiquattro ore, 197 complessivamente). In Italia sono stati registrati 16.999 nuovi casi di coronavirus e 887 decessi.