Coronavirus, quasi mille nuovi casi in Sicilia. Proseguono i controlli all’aeroporto di Palermo

Una giovane donna ha scoperto di aver contratto il Covid grazie al test rapido effettuato all’arrivo

PALERMO, 11 dicembre – Proseguono in maniera efficiente i controlli anti-Covid all’aeroporto Falcone e Borsellino. Una giovane donna, arrivata nell’Isola per ricongiungersi con la famiglia, è stata sottoposta al tampone rapido ed è risultata positiva al coronavirus.

Dopodiché si è proceduto a un’ulteriore verifica tramite il tampone molecolare, anch’esso risultato positivo, e la ragazza è stata trasferita al San Paolo Palace.

Il Covid-19 ha colpito anche un operatore dell’asilo nido “La Malfa”, sita nel capoluogo. Secondo quanto riportato dal Comune di Palermo, i locali della struttura sono già stati sottoposti a sanificazione e le attività educative sono state sospese. Intanto sono 999 i nuovi casi accertati in Sicilia, a fronte di 9.534 tamponi effettuati. Il numero delle persone attualmente positive si attesta a 36.410 unità.

Cala il numero delle vittime (che nelle ultime ventiquattro ore sono state 28) ma rimane alto quello dei dimessi guariti (+1.530). Diminuiscono anche i ricoveri in degenza ordinaria (-62, 1.477 in totale), mentre i pazienti di terapia intensiva sono 197 e oggi non è pervenuto alcun dato in merito. In Italia sono stati registrati 18.727 nuovi casi di coronavirus e 761 decessi.