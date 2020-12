Nuovi parametri ministeriali, il comune di Monreale dovrà ridurre i posti in organico

Il nuovo rapporto passa da un impiegato ogni 146 abitanti ad uno ogni 152

MONREALE, 13 dicembre - È stato pubblicato nei giorni scorsi il decreto con cui il Ministero dell’Interno ha proceduto alla rideterminazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione a cui dovranno attenersi nel triennio 2020-2022 sia gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario, sia quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (predissesto) e hanno richiesto di accedere al fondo di rotazione.

“Questo provvedimento ministeriale trova applicazione tanto agli enti municipali, quanto alle città metropolitane e alle ex province - spiega il segretario aziendale della Cisl-Funzione Pubblica, Nicola Giacopelli - e chiaramente interessa anche il Comune di Monreale, che, com’è noto, dal 2018 si trova in situazione di dissesto. Nel nostro specifico caso, l’amministrazione dovrà intervenire nella revisione della dotazione organica, tenendo conto che il rapporto da rispettare fra dipendenti e popolazione residente risulta variato rispetto al triennio precedente da 1/146 a 1/152: è di tutta evidenza che ciò sta a significare che i posti in organico dovranno subire una riduzione rispetto a quelli attualmente esistenti”.