Coronavirus, 808 nuovi casi in Sicilia. Focolaio all’ospedale Ingrassia

I pazienti risultati positivi sono stati trasferiti in altri nosocomi

PALERMO, 13 dicembre – È stato riscontrato un focolaio di Covid-19 presso l’ospedale Ingrassia di Palermo: sette pazienti sono risultati positivi alla malattia e si è già provveduto al loro trasferimento in altre strutture della provincia adibite all’emergenza. Il fatto è successo nel reparto di Geriatria, che sarà sottoposto a sanificazione affinché possano riprendere regolarmente tutte le attività.

Anche gli altri pazienti e i dipendenti del reparto sono stati sottoposti al tampone ma fortunatamente il contagio è rimasto circoscritto e non hai interessato nessun altro. Intanto sono 808 i nuovi casi di coronavirus registrati nella nostra Isola, a fronte di 7.094 analisi effettuate. Le vittime sono state 21, mentre il numero dei dimessi guariti si attesta a 829 unità.

Le persone attualmente positive al Covid-19 sono 35.719; i ricoveri in degenza ordinaria risultano in calo (1.424 in totale, -15 oggi) ma nelle terapie intensive è stato registrato un incremento di 2 unità (complessivamente 198). In tutta Italia sono stati accertati 17.938 nuovi casi di coronavirus e 484 decessi.