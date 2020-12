Polizia Municipale, si è spento Giovanni Marulli

Aveva 65 anni. Unanime il cordoglio dei colleghi

MONREALE, 14 dicembre – Una brutta notizia arriva dal Comando di Polizia Municipale di Monreale: si è spento oggi, dopo lunga malattia, all’età di 65 anni, il commissario Giovanni Marulli, fratello del comandante Luigi, attuale guida del Corpo.

La notizia si è diffusa in serata sui social, tra il dispiacere dei tanti che lo hanno conosciuto. Giovanni Marulli, infatti, come affermano i tanti colleghi che ne hanno commentato la scomparsa, era un gentiluomo, sempre col sorriso, sempre pronto all’impegno lavorativo, in virtù di un grande senso del dovere e di un grande senso di responsabilità.

Alla famiglia Marulli le condoglianze più sentite da tutto lo staff di MonrealeNews.