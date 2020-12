Via Venero, malvivente rapina un’abitazione in pieno giorno

È stata una mattinata di paura in una casa monrealese

MONREALE, 15 dicembre – Questa mattina, intorno alle 11, un malvivente si è introdotto in un’abitazione e l’ha derubata. In casa era presente soltanto una donna anziana, che si trovava dall’altra parte dell’appartamento e che poco dopo ha colto il ladro in flagrante. È successo in un’abitazione di via Venero, in pieno giorno.

Il malvivente, stando alle testimonianze, era a volto scoperto ma purtroppo la donna non sarebbe in grado di identificarlo. Dopo essere entrato da una finestra si è introdotto nella camera da letto e ha rovistato ovunque alla ricerca di oggetti preziosi, salvo poi dileguarsi.

Le vittime hanno fatto presente il furto alle Forze dell’Ordine e successivamente i carabinieri si sono recati sul posto per un sopralluogo e per accertare tutte le dinamiche dell’accaduto. A prestare aiuto all’anziana signora sono stati anche alcuni vicini di casa e i proprietari di attività site sulla stessa via.