Transennata piazza D'Acquisto, ospiterà i mezzi adibiti alla riqualificazione del Carmine

Tante le voci di protesta tra i genitori delle scuole nei pressi della piazza per mancanza di posti auto

MONREALE, 18 dicembre – Quella in foto copertina è piazza D'Acquisto, da tutti meglio conosciuta come il breve spazio proprio di fianco alla caserma dei Carabinieri di via Biagio Giordano, solitamente predetta ad ospitare i veicoli in dotazione ai militari.

Alla firma sulla nuova ordinanza dirigenziale, emessa esattamente lo scorso lunedì, la sua utilità è a tutti gli effetti stata traslata - almeno fino alla conclusione dei lavori di riqualificazione del quartiere Carmine - ad area di cantiere riservata a veicoli, mezzi tecnici e qualsiasi attrezzatura necessaria a consentire il normale svolgimento dei lavori. Da pochi giorni, attraverso il lavoro di alcuni operai, è dunque partito il transennamento della ristretta piazza con la conseguente istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata all'interno di essa e su tutto quanto il fianco destro della via Biagio Giordano (dall'intersezione con la via Ignazio Florio fino all'accesso della Caserma) per consentire - tramite apposite strisce gialle - la sosta a ben 10 veicoli dell'Arma.

Disposizione, questa, che ha sollevato non poche voci di protesta, specialmente tra chi di quello spazio di sosta se ne serve, eccome. Menzione scontata ovviamente per i genitori degli alunni degli istituti Morvillo e D'Aleo che - attendendo l'uscita dei propri figli - sono appunto soliti lasciare la propria vettura lì dove adesso non è più consentito. Conseguenza altrettanto scontata è la caotica condizione a cui nemmeno i Vigili Urbani riescono purtroppo a far fronte, con automobili costrette in alcuni casi ad affollare addirittura la salita che da via Biagio Giordano sale verso via Agrigento.