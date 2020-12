Coronavirus, 731 nuovi casi in Sicilia. Scende il tasso di positività

Coronavirus, 731 nuovi casi in Sicilia. Scende il tasso di positività

Dati ottimistici quelli rilevati oggi

PALERMO, 18 dicembre – Sono 731 i casi di Covid-19 accertati oggi nella nostra Isola, su 8.109 tamponi processati. Si attesta a 33.865 unità il numero delle persone attualmente positive al virus, mentre il tasso di positività è sceso al 9%.

La Sicilia conta inoltre 1.532 dimessi guariti e 22 vittime nelle ultime ventiquattro ore. Diminuiscono i ricoverati in degenza ordinaria (-37, 1.273 in totale) mentre aumentano di 3 unità i pazienti dei reparti di terapia intensiva (182 complessivamente).

È Catania la provincia più colpita, con un incremento di 356 casi. Seguono Palermo (+116) e Messina (+89). In tutta Italia sono stati riscontrati 17.992 nuovi casi di coronavirus ma risulta ancora troppo alto il numero dei decessi (674 oggi).