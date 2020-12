Bianco Natale? No, Natale sarà ''rosso''

L’intero territorio nazionale zona rossa mei giorni festivi e prefestivi

ROMA, 18 dicembre – A due settimane di distanza dal Dpcm del 3 dicembre, valido fino al 15 gennaio, è stato approvato stasera dal governo il nuovo decreto legge recante le nuove disposizioni restrittive atte a contenere il contagio da coronavirus in prossimità delle festività natalizie.

Il nuovo provvedimento varato prevede dieci giorni di zona rossa per il periodo che va dal 24 al 27 dicembre, per il 31 dicembre e per i giorni di gennaio compresi tra l’1 ed il 3 e per il 5 e 6 di gennaio. In questi giorni, in pratica, non ci si potrà spostare di regione né di comune ma neppure all’interno di questi ultimi ad eccezione di comprovate esigenze lavorative, di salute o di necessità. Negli stessi giorni dalle 5 alle 22 si potranno ricevere in casa fino a due persone tra amici o parenti che potranno portare con sè i figli minori di 14 anni o persone con disabilità.

Ovviamente nello stesso periodo restano chiusi negozi, centri estetici così come bar e ristoranti per cui sarà possibile il servizio di asporto fino alle 22 e le consegne a domicilio; aperti invece supermercati, esercizi di beni di prima necessità, farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccherie, lavanderie, parrucchieri e barbieri.

Il periodo di zona arancione per il territorio nazionale sarà invece riservato ai giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio, in cui ci si potrà spostare all’interno dello stesso comune senza giustificazione. Sarà possibile anche muoversi dai piccoli comuni fino a 5 mila abitanti entro 30 chilometri ma non verso i capoluoghi. I negozi potranno invece restare aperti fino alle 21.

“È stato raggiunto un punto di equilibrio - ha affermato il premier Conte - tra la stretta che dobbiamo necessariamente mettere in campo e le deroghe necessarie comunque in considerazione dell’importanza sociale ed ideale che queste prossime festività hanno nella nostra comunità nazionale”.