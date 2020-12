Anps Monreale, il bilancio di un anno a servizio della comunità

Un anno importante per l’Associazione Nazionale Polizia di Stato in vista del nuovo che sarà ricco di iniziative

MONREALE, 20 dicembre – Un anno sta per volgere al termine ed anche per l’associazione nazionale Polizia di Stato di Monreale è tempo di bilanci in vista di un nuovo anno carico di iniziative.

Il 2020 si è rivelato sicuramente difficile e, come ormai noto, è stato caratterizzato dalle difficoltà legate alla pandemia e alla diffusione del contagio da coronavirus. Un evento che ha segnato profondamente la vita di tutti ed anche quella dell’associazione che però non si è arresa nel portare avanti la propria missione a beneficio della comunità di Monreale, guidata dal presidente Santo Gaziano e dal segretario economo Francesca Mannino insieme con tutto il consiglio direttivo del sodalizio.

Diverse le iniziative che nonostante le difficoltà sono state realizzate a Monreale dall’Anps; tutte orientate verso quelli che sono i pilastri costitutivi dell’associazione: solidarietà, legalità e volontariato. Tra gli eventi più importanti ricordiamo proprio l’iniziativa “un gesto d’amore” con cui i volontari sono stati in campo per assistere chi ha avuto più bisogno durante il primo periodo di lockdown legato all’emergenza da coronavirus con gesti e atti concreti a favore di anziani e famiglie in difficoltà.

Forte è stato ancora una volta il legame con le istituzioni e con le autorità locali ed, in particolare, dal comune di Palermo l’Anps ha ricevuto attestati di merito durante una visita ufficiale presso la propria sede delle massime autorità cittadine, avvenuta nello scorso mese di luglio.

Ma l’impegno dell’associazione non è venuto meno neppure sul fronte della protezione civile durante la partenza del Giro d’Italia da Monreale. In questa occasione, infatti, il gruppo di protezione civile dell’associazione formato da quindici uomini e donne ha dato il proprio fattivo supporto alla polizia municipale di Monreale ed assistenza ai cittadini in occasione dello storico evento.

Queste sono solo alcune delle attività portate avanti sul territorio, insieme alle tante partecipazioni pubbliche legate alle commemorazioni più importanti dell’anno nei limiti che le restrizioni legate al contenimento del contagio da coronavirus hanno consentito di effettuare.

Un bilancio più che positivo senza dubbio che lascia ben sperare per un nuovo anno, ormai alle porte, pieno di nuovi impegni.

‘’Continueremo ad essere anche per il nuovo anno un avamposto di legalità sul territorio di Monreale - ha dichiarato a MonrealeNews il presidente Santo Gaziano - daremo vita alle diverse iniziative già progettate rivolte soprattutto ai giovani. Ci attende inoltre il gemellaggio con la sezione Anps di Brescia. Colgo l’occasione per augurare a tutti un sereno Natale ed un felice anno nuovo che sicuramente non sarà come gli altri ma l’Anps non farà mancare il proprio supporto come punto di riferimento per tutto il territorio di Monreale”.