Coronavirus, 669 nuovi casi in Sicilia. Si estende il focolaio dell’Ingrassia

Ad oggi sono ben 27 i casi rilevati all’interno dell’ospedale palermitano

PALERMO, 21 dicembre – Due persone in più sono risultate positive al Covid-19 all’ospedale Ingrassia di Palermo. I casi di contagio riscontrati all’interno del nosocomio, dunque, si attestano a 27 unità. Ad aver contratto la malattia sono stati sia operatori sanitari che pazienti: il focolaio ha tratto origine nel reparto di Geriatria e la diffusione del contagio ha interessato anche Chirurgia, Ortopedia e Cardiologia.

Intanto è tensione nell’Isola dopo l’avvenuto riscontro di tre casi di positività alla nuova variante di coronavirus tra i passeggeri di un volo proveniente da Londra, atterrato ieri sera a Punta Raisi. Ancora da accertare la pericolosità della nuova “variante inglese” del Covid-19 nonché l’efficacia del vaccino Pfizer, la cui distribuzione partirà dal 27 dicembre. Nelle ultime ventiquattro ore sono 669 i casi rilevati in Sicilia, su 6.216 tamponi processati.

I dimessi guariti sono stati 623, mentre a 26 unità si attesta il numero delle vittime. I ricoveri sia in degenza ordinaria che in terapia intensiva risultano 13 in più rispetto a ieri. In tutta Italia sono stati registrati 10.872 nuovi casi di Covid-19 e 415 decessi.