Cimitero di Monreale, un albero ''incombe'' sulle tombe: è molto pericoloso

Alcuni utenti ci segnalano un problema che esiste da anni

MONREALE, 22 dicembre – Andare a far visita ad un proprio caro estinto e mettere davanti al loculo un mazzo di fiori e stare con la paura che un albero ti finisca sulla testa. Succede a Monreale, dove uno dei cipressi del cimitero monumentale è talmente inclinato da costituire un serio pericolo per l’incolumità.

La segnalazione è ormai data. Anzi, per essere precisi “le segnalazioni”, dal momento che sono state diverse, reiterate nel corso degli anni. Nulla, però, ancora è stato fatto ed il pericolo incombente è sempre presente. Con il rischio, bene che vada, di distruggere qualche sepoltura gentilizia, qualche loculo. Se non, cosa assai peggiore, di finire addosso a qualche visitatore, con le conseguenze tragiche che è facile immaginare.

“Da anni ormai abbiamo fatto presente il pericolo – segnalano a Monreale News alcuni parenti di una sepoltura che sorge nei pressi – ma non ci è stata data nessuna risposta. Non vorremmo che ci si dovesse occupare dell’abbattimento del ramo dopo qualche spiacevole fatto di cronaca. Chiediamo ancora una volta un intervento in tempi brevi per evitare guai maggiori.