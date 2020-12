Coronavirus, 894 nuovi casi in Sicilia. Tasso di positività al 10%

Risulta di nuovo in crescita la curva epidemiologica nella nostra regione

PALERMO, 22 dicembre – Di nuovo in crescita i casi di Covid-19 nella nostra Isola (+894 oggi). Con 8.689 analisi effettuate, il tasso di positività si attesta al 10%. Stabile il numero delle vittime (+22 nelle ultime ventiquattro ore), 33.492 le persone attualmente positive alla malattia.

Positivo il dato odierno sui dimessi guariti, il cui numero si attesta a 1.283 unità, in calo il numero dei ricoverati sia in degenza ordinaria che in terapia intensiva (con un decremento rispettivo di 32 e di 5 unità). I ricoveri sono complessivamente 1.411 (1.235 in degenza ordinaria e 176 in rianimazione).

Il numero più alto di nuovi casi di contagio è stato riscontrato in provincia di Catania (+285) mentre a Palermo e a Messina sono stati registrati rispettivamente 150 e 199 nuovi casi di positività. In tutta Italia in data odierna sono stati 13.318 i tamponi risultati positivi, mentre il dato sulle vittime risulta di nuovo in salita (+628).