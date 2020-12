Coronavirus, 682 nuovi casi in Sicilia. Il Vaccine Day segna l’inizio di una nuova fase

Sono stati ben 50 gli operatori sanitari vaccinati quest’oggi presso l’ospedale Civico

PALERMO, 27 dicembre – Inizia oggi una nuova fase nella lotta contro la pandemia da Covid-19, a più di dieci mesi dal giorno in cui è stata registrata la prima vittima in Italia. Oggi l’Europa è stata protagonista del Vaccine Day: le prime dosi del farmaco Pfizer sono state somministrate anche nella nostra Isola, presso l’ospedale Civico di Palermo, a 50 operatori sanitari.

A presenziare all’evento anche il presidente della Regione Nello Musumeci e l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza.“Siamo lieti di annunciare che una nuova sperimentazione contro il virus da SARS-CoV-2 interesserà anche la Sicilia. Si tratta di un nuovo progetto dell’Università di Pittsburgh e rappresenta un’ulteriore arma per sconfiggere la pandemia”. La prima fase della campagna di vaccinazione terminerà il 30 dicembre, ma il 4 gennaio ne inizierà una seconda che vedrà in campo circa 1 milione di dosi impiegate in tutta la penisola.

Tornano a salire i nuovi casi di coronavirus nella nostra regione (+682) a fronte di 5.360 tamponi processati. Le vittime sono state 15, mentre a 790 unità si attesta il numero dei dimessi guariti. Sono in totale 21 i ricoveri effettuati oggi (in degenza ordinaria e in terapia intensiva vi sono rispettivamente 1.201 e 174 persone ricoverate). In tutta Italia sono stati registrati 8.913 nuovi casi e 298 decessi.