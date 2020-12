Covid, si è spenta la professoressa Concetta Messina

Era stata ricoverata all’ospedale Ingrassia per una frattura. Aveva 88 anni

MONREALE, 31 dicembre – Lutto nel mondo della scuola: si è spenta stamattina, all’età di 88 anni, la professoressa Concetta Messina, per tantissimi anni insegnante di Matematica e Scienze nella scuola “Antonio Veneziano” di Monreale.

I suoi guai sono cominciati nel giorno dell’Immacolata, giorno del suo onomastico, quando per una caduta è stata ricoverata all’ospedale Ingrassia di Palermo, dove le è stata diagnosticata la frattura scomposta del femore. Nel nosocomio di corso Calatafimi, però, dove era ricoverata, Concetta Messina, purtroppo, ha contratto il Covid nel reparto di Geriatria, a causa del focolaio che in quel luogo è scoppiato, e che ha coinvolto un cospicuo numero di pazienti e personale sanitario. Da lì è stata trasportata nel reparto Covid dell’ospedale Civico, dove si è spenta oggi.

Dai banchi della professoressa Messina, nota anche come la professoressa Grasso, per via del cognome del marito, Vittorio Grasso, scomparso qualche anno fa, sono passati centinaia di monrealesi, che, nel corso della sua lunga straniera si sono succeduti nelle sue classi. Insegnante di grande spessore umano e professionale, Concetta Messina ha certamente lasciato un segno, sia nella storia dell’istituto, che nella formazione culturale dei suoi studenti, molti dei quali, benché siano passati tanti anni, la ricordano ancora con grande affetto. Lascia tre figli: Vera, Cinzia e Salvatore.

Ai familiari di Concetta Messina le condoglianze più sentite da tutto lo staff di Monreale News.