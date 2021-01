Coronavirus, 1.122 nuovi casi in Sicilia. Sale il numero degli operatori sanitari vaccinati

Prosegue la somministrazione del vaccino Pfizer ai professionisti della sanità

PALERMO, 1 gennaio – Si attesta a 1.008 unità il numero totale degli operatori sanitari a cui è stato somministrato il vaccino Pfizer contro il coronavirus. Il provvedimento volto a contrastare la pandemia ha coinvolto i dipendenti di strutture come l’ospedale Ingrassia di Palermo, il Civico di Partinico, il Giglio di Cefalù e l’ospedale Madonna dell’Alto di Petralia Sottana.

La campagna vaccinale è stata commentata con entusiasmo dalla Direttrice generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni, la quale ha specificato anche che sono ben 8.190 le dosi del farmaco custodite all’interno di una cella refrigerata presso il nosocomio di Villa delle Ginestre. Faraoni ha anche ringraziato tutti gli operatori coinvolti nella somministrazione dei vaccini, che hanno lavorato con dedizione anche in questi giorni festivi.

Intanto sono 1.122 i casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime ventiquattro ore. Il dato riguarda i casi di positività riscontrati a fronte dei 7.497 tamponi processati. Le vittime sono state 28, mentre si attesta a 657 unità il numero delle persone negativizzate. Nei reparti di degenza ordinaria e di terapia intensiva sono rispettivamente 1.249 e 176 i ricoverati, con un incremento di 9 e 5 unità in data odierna. In tutta Italia accertati 22.211 nuovi casi e 462 decessi.