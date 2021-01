Coronavirus, 1.047 nuovi casi in Sicilia. Molte le polemiche sull’immunità conferita dal vaccino

Non pochi organi di stampa stanno generando confusione sui tempi necessari all’immunizzazione per i soggetti vaccinati

PALERMO, 3 gennaio – Sono 4.438 le persone vaccinate contro il Covid-19 nella sola giornata di ieri. Il numero complessivo dei soggetti a cui è stato somministrato il farmaco Pfizer si attesta a circa 7 mila unità.

In questi giorni sono emerse non poche polemiche attorno alla reale efficacia del vaccino contro il coronavirus, a causa di informazioni piuttosto fuorvianti.

È intervenuto a tal proposito anche il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, approfondendo l’argomento immunità dopo il vaccino. Locatelli ha sottolineato che la totale immunità è garantita soltanto dopo la seconda dose e circa 28 giorni dopo la somministrazione della prima: è dunque prevedibile l’insorgenza del virus in caso di contatti con persone positive alla malattia.

Intanto sono 1.047 i nuovi casi di Covid-19 accertati in Sicilia, a fronte di 6.319 tamponi processati. Mentre il numero delle vittime si attesta a 26 unità, i dimessi guariti sono 380. Le persone ricoverate in degenza ordinaria e in terapia intensiva sono rispettivamente 1.321 e 184 (+45 in degenza ordinaria, -2 in terapia intensiva). In tutta Italia sono stati registrati 14.245 nuovi casi di coronavirus e 347 decessi.