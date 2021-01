Covid, si è spento Guido Billetta, gentiluomo d’altri tempi

Aveva 87 anni. Tantissimi i monrealesi che avevano preso la patente di guida con lui

MONREALE, 4 gennaio – Si è spento oggi, all’età di 87 anni, Guido Billetta. A portarselo via sono state alcune complicazioni sorte negli ultimi giorni, dopo che da un po’ di tempo era ricoverato all’ospedale Cervello, a causa del Covid che lo aveva colpito.

Fino a qualche giorno fa i familiari avevano sperato in una guarigione, dato che le sue condizioni di salute sembravano essere in sensibile miglioramento, dopo le criticità dei giorni scorsi. Poi, però, un improvviso aggravamento se lo è portato via, fino a quando oggi non ce l’ha fatta. Accanto a lui, fortunatamente, il figlio Mauro, sacerdote, frate francescano e cappellano dell’ospedale Cervello, che gli assicurato i conforti religiosi.

Guido Billetta era un uomo particolarmente conosciuto a Monreale, per via del suo lavoro, legato al settore della Motorizzazione Civile, grazie al quale centinaia di monrealesi, sotto il su coordinamento, avevano conseguito la patente di guida. Cordiale, gentile, estremamente rispettoso con il prossimo, Guido Billetta, oltre che una gran persona perbene, poteva essere considerato certamente un gentiluomo d’altri tempi, soprattutto in un mondo che va di fretta e che dedica sempre meno attenzione alle buone maniere. Chi lo ha conosciuto lo ricorda sempre sorridente, sempre attento alla forma, anche alle piccole sfumature comportamentali.

Alla famiglia Billetta le condoglianze più sentite da tutto lo staff di Monreale News.