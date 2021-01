Si è spento Filippo Tarallo, una vita breve ma intensa dedicata alla famiglia e al lavoro

Per anni ha lavorato all'ufficio Tributi del comune di Monreale. Aveva 53 anni

MONREALE, 5 gennaio – Si è spento ieri, tra le braccia della moglie Margherita e dei figli Luca, Marco e Giulia Filippo Tarallo, 53 anni, per anni dipendente dell’ufficio tributi del comune di Monreale, affetto da una malattia che lo ha costretto a letto e che non gli ha dato scampo.

Nel silenzio delle mura domestiche e assistito amorevolmente ci ha lasciati un uomo buono, un amico, un padre di famiglia, nel fiore dei suoi anni: aveva compiuto 53 anni lo scorso 12 maggio. Chi lo ha conosciuto lo descrive come un uomo la cui vita è stata dedicata alla famiglia, ai figli che lo hanno assistito fino all'ultimo. Un uomo dalla fede incrollabile e dal sorriso dolce, che lo rendeva simpatico. Un uomo che si immedesimava nei problemi degli altri, sempre disposto a dare una mano d'aiuto nella vita e nel lavoro.

“Non è semplice descrivere una persona quando scompare agli affetti dei tutti e tracciarne il profilo – affermano gli amici e i colleghi di lavoro – senza cadere in semplice retorica, ma possiamo dire che i suoi occhi hanno brillato e parlato al cuore di chi lo ha conosciuto, meglio di tante parole, una persona solare e piena di vita, prigioniero di un corpo che non rispondeva più alla sua volontà. Mai una parola scurrile, mai un pettegolezzo, ironico e sempre sorridente. Un amico che tutti perdiamo. Quando va via una persona come il nostro Filippo, ognuno di noi perde qualcosa di significativo, di importante per l'intera comunità, perde il sorriso, la bontà di un compagno, di un amico, che lascia un vuoto nei cuori di tutti. Riposa in pace grande uomo, grande amico, libero dalla sofferenza terrena, veglia sulla tua famiglia, buono tra i buoni”.

Alla famiglia Tarallo le condoglianze più sentite da tutto lo staff di Monreale News.