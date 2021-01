Covid, caso di positività al Comando di Polizia Municipale

Si stanno ricostruendo i contatti diretti del soggetto contagiato. Sanificati i locali

MONREALE, 5 gennaio – Un caso di positività al Covid all’interno del Corpo di Polizia Municipale di Monreale rischia di dover far riorganizzare tutta l’organizzazione del lavoro all’interno degli uffici per i prossimi giorni. Specie se, ma questo lo diranno solo gli esiti dei tamponi, la positività dovesse essere estesa anche ad altri soggetti.

La notizia è di questa mattina e vede la positività al coronavirus di un soggetto appartenente al Corpo di Polizia Municipale. Immediatamente si è messa in moto la macchina organizzativa prevista dal protocollo, come conferma il sindaco Alberto Arcidiacono. In queste ore, infatti, si sta cercando di ricostruire i contatti diretti del contagiato, ponendo in quarantena fiduciaria coloro che possano averne avuti. Frattanto si sta provvedendo alla sanificazione dei locali, sottoponendo al tempo stesso gli stessi contatti al tampone.

Non è da escludere, ma questo è inevitabile, come detto, che tutto ciò possa comportare dei disagi per quel che riguarda il funzionamento del Corpo. Se ne saprà di più nelle prossime ore.