Democrazia partecipata, 24 cittadini scelgono il progetto per l’arredo urbano

Saranno destinati 17.250 euro per “acquisto di beni funzionali al decoro e all’arredo urbano”

MONREALE, 6 gennaio – La somma di 17.250 euro trasferita al comune di Monreale per l’anno 2020 dalla Regione Siciliana alla cosiddetta Democrazia Partecipata servirà per la realizzazione di azioni di interesse comune.

Lo scorso 15 dicembre, per quindici giorni, infatti, era stato pubblicato sul sito istituzionale dell’ente un avviso con cui si invitavano i cittadini a votare una delle tre aree tematiche, per l’utilizzo della somma. Agli uffici sono pervenute complessivamente 30 schede, di cui 24 che esprimevano la preferenza per l’azione numero 3 “acquisto di beni funzionali al decoro all’arredo urbano”. Sei schede, invece, esprimevano preferenza per l’azione numero 2 “promozioni di manifestazioni ludico-ricreative e culturali da realizzarsi durante le festività prioritariamente per i giovani”.

“Grazie a questi finanziamenti – hanno dichiarato il sindaco Alberto Arcidiacono e l’assessore Rosanna Giannetto – potremo dar seguito alla volontà dei cittadini che hanno espresso la loro preferenza per l’acquisto di arredi e beni che serviranno per migliorare il decoro urbano e valorizzare i singoli spazi della nostra città”.