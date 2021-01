Covid, attività scolastiche sospese domani e sabato a Monreale

Il sindaco Alberto Arcidiacono ha disposto la sospensione in attesa delle decisioni regionali

MONREALE, 7 gennaio -Anche a Monreale domani e sabato le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse in attesa delle disposizioni regionali che stabiliranno le nuove misure restrittive adottate dal governo regionale.

Così il sindaco di Monreale , Alberto Arcidiacono, ha annunciato la sospensione delle attività scolastiche delle scuole di ogni ordine e grado, incluse scuole materne e nidi d’infanzia, per i giorni 8 e 9 gennaio 2021 in attesa dei provvedimenti emanati dal governo regionale.

Così come preannunciato ieri, dunque, il sindaco di Monreale, visto l’incremento dei contagi che da ieri in Sicilia ha raggiunto un trend davvero imponente, ha deciso per la chiusura.

Di fronte alle decisioni finali del governo regionale - ha annunciato il sindaco Alberto Arcidiacono- si adotteranno anche a Monreale le necessarie ed opportune integrazioni al provvedimento sindacale che intanto sospende per domani e sabato le attività scolastiche.