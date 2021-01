Troppa gente di fronte l’ufficio postale di via Aldo Moro, intervengono i carabinieri

Pericoloso l’assembramento che si era venuto a creare

MONREALE, 11 gennaio – Troppa gente allo sportello postale di via Aldo Moro. Assembramenti assolutamente contrari a tutte le norme finalizzate al contrasto del Covid, ripetutamente ribadite da tutti i livelli delle istituzioni.

E’ successo stamattina, quando già di buon ora in via Aldo Moro, proprio all’altezza dello sportello, quasi alla confluenza con via Venero, tanti utenti si accalcavano per attendere il loro turno e sbrigare le operazioni postali. Col passare del tempo, addirittura, il numero cresceva fino a raggiungere proporzioni molto preoccupanti, considerati i numeri con cui viaggia il coronavirus in questi giorni in Sicilia, al punto da rendere l’Isola la regione con il più alto tasso di contagio d’Italia.

Qualcuno parlava di più di cento persone davanti lo sportello, una presenza forse dettata dal rilascio della giacenza media per i percettori del reddito di cittadinanza, ma decisamente fuori da ogni logica, perlomeno per questi tempi.

Fino a quando qualcuno ha chiamato i carabinieri, preoccupato da ciò che stava succedendo. E’ toccato ai militari riportare l’ordine e far rispettare il necessario distanziamento tra le persone, per evitare che l’assembramento producesse contagi più alti di quelli che sono già.