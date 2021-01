''Ai presidenti delle società siciliane: restiamo uniti, c'è voglia di tornare''

L'intervista di MN al rieletto delegato del futsal sicialiano Maximiliano Birchler. IL VIDEO

MONREALE, 11 gennaio – Sono stati quattro anni pieni di impegni, lavoro, dedizione. L'ultimo - scontato dirlo - più di tutti i precedenti per Maximiliano Birchler, riconfermato per il secondo mandato consecutivo alla nomina di delegato regionale per il Calcio a 5.

Tanta e incontenibile la voglia di rimettere in moto un motore bruscamente spento ormai da parecchi mesi. Cautela e pazienza però sono imperativi necessari e ineliminabili, specialmente se raffrontati con la corrente condizione sanitaria che tiene per la collottola la regione Sicilia, con dati quotidiani su contagi da Covid purtroppo costantemente in vetta a ogni più tetro timore. Tornare a giocare, concludendo così la stagione in corso, è un'aspettativa che diventa obiettivo, ovviamente con un occhio vigile agli aggiornamenti provenienti dalle stanza ministeriali. (L'intervista completa nel VIDEO in basso)

<p>